22. Auflage voller Erfolg: Resümee zum Sprachsalz

Autor Michael Stavarič ist voll Lob und Anerkennung

Schriftsteller Michael Stavarič unterhielt beim Sprachsalz kleine und große Leseratten mit seiner mitreißenden Performance mehr als gut. Wegen der heftigen Unwetter in Ostösterreich am Wochenende verzögerte sich seine Abreise in die Heimat jedoch, weshalb er länger als geplant in Kufstein bleiben muss. Der Autor ist voll des Lobes für das Festival und für die Stadt. So beteuert er bei einer Tasse Tee im Buch-Café im Kufsteiner Lippott-Haus, das 2019 mit dem „Österreichischen Buchhandelspreis“ bedacht wurde: „Literaturfestivals sind mehr als nur Lesungen. Sie sind mehr als einzelne Menschen und Persönlichkeiten. Sie sind mehr als Orte. Sie sind für mich vor allem Begegnungen, die identitätsstiftende Dimensionen haben. Sprachsalz Kufstein hat mich bewegt – ich habe die Kinder kennengelernt, die hier aufgewachsen sind. Ich habe einige Menschen auch über das Festival hinaus näher kennengelernt. Und vor allem erfahren, wie sehr Sprachsalz hierher gehört. Und wie man sich doch auf die nächste Ausgabe freut. Wo wiederum neue Autorinnen und Autoren aus aller Welt anreisen, etwas hinterlassen und selbst wiederum aus Kufstein mitnehmen werden. Sprachsalz ist mehr als die Summe der einzelnen Teile, und ich hoffe, es wird in Kufstein dauerhaft Bestand haben dürfen.“