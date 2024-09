Nagelsmann über Bayern: „Ich habe Fehler gemacht“

Außerdem hätte sich der gebürtige Bayer mehr Zeit gewünscht. „Nehmen wir ein paar Beispiele: Wie lange hat Jürgen Klopp bei Liverpool für den ersten großen Titel gebraucht? Pep Guardiola bei Manchester City, um die Champions League zu gewinnen? Bei Bayern wird das von heute auf morgen erwartet“, vermisste der Bundesliga-Meister von 2022 die nötige Geduld. Sich selbst gestand der Coach jedoch ebenfalls Fehler ein, so habe er seine Schützlinge zu sehr in der Öffentlichkeit kritisiert. „Die Kritik kam zwar an, die Spieler hatten die Botschaft verstanden, bloß verbessert hat sich dadurch nichts. Jetzt mache ich es anders. Ich rede intern sehr klar, aber nach draußen dringt nichts.“