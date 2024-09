Wieder gerne in die Schule gehen

Wenn Kinder angstfrei in die Schule gehen könnten, wenn ihre natürliche Neugier über Leistungs- und Notendruck stünde, wenn Lehrkräfte flexibel auf ihre Bedürfnisse eingehen könnten, reale Probleme nicht unter den Teppich gekehrt würden und Eltern einfach entspannt an der Entwicklung ihrer Kinder teilhaben dürften – dann würde Schule wieder Spaß machen. Doch oft scheitern gute Ideen an unbeweglicher Bürokratie und starren Weltbildern.