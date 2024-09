Sturm und Salzburg im Schaufenster

Ein kleines Quiz gefällig? Wer gewann die erste Auflage der 1992/93 neu ins Leben gerufenen Champions League? Olympique Marseille besiegte in München den AC Milan mit 1:0. Der wichtigste Klubbewerb der Welt steckte damals noch in den Kinderschuhen. Lediglich die Meister der 36 teilnehmenden Länder waren spielberechtigt, nach drei Vorrunden wurden in zwei Vierergruppen die beiden Finalisten ermittelt.