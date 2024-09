Lkw-Lenker trickste wiederholt bei Fahrerkarte

Der 48-jährige Österreicher wurde am Montagmorgen in Brixlegg (Tiroler Bezirk Kufstein) von Beamten der Landesverkehrsabteilung angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Österreicher seinen Lkw an 18 Tagen gelenkt hat, ohne dabei eine Fahrerkarte zu verwenden, oder diese vor Schichtende entnommen hatte. Als er die Karte anschließend wieder einlegte, soll er Lenk- und Arbeitszeiten anstatt Ruhezeiten nachgetragen haben.