Sie sind die Erfinder der Champions League

Hempel betont im Buch „Des Kaisers General“: „Unsere Idee zur Gründung der UEFA Champions League war bahnbrechend. Eine Idee ist aber nur so gut, wie sie umgesetzt wird. Dafür gab es Menschen, die an dieses neue Format geglaubt und es begeistert in die Stadien getragen haben. Heinz Palme war einer dieser wichtigen Menschen. Auch beim so erfolgreichen Finale 1995 in Wien.“