Wenn der Verkehr zur riesengroßen Qual wird

Rund den Dauerbrenner Transit dreht sich am Mittwochabend eine Diskussions- und Informationsveranstaltung in Haiming in Tirol. Bürgermeisterin Michaele Ofner lädt zusammen mit dem Transitforum ab 19.30 Uhr in den Oberlandsaal ein. Ein Mitgrund sind die Ausbaupläne des Landes am Fernpass.