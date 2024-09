Deutsches Duo wanderte im Schneetreiben zu Gipfel

Gegen jede Vernunft wollte ein deutsches Pärchen am Freitag den Gipfel der Gerlossteinwand in Hainzenberg (Bezirk Schwaz) erklimmen. Das Duo wurde bereits zu Beginn der Wanderung von starken Schneefällen überrascht, setzte die Tour dennoch fort. Die Bergrettung Zell am Ziller musste die beiden Stunden später vom Berg holen.