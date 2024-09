Grazer AK gegen Altach – ab 14.30 Uhr LIVE

Im Zentrum wird in Graz wieder Altachs „Kernkompetenz“ stehen, wie es Innenverteidiger Paul Koller nannte. „Kompakt stehen und gut umschalten“, sagte der 22-Jährige, der in der Jugend für den GAK kickte. Um diese Qualitäten, die etwa dem LASK beim 1:2 am 10. August das sprichwörtliche Genick brachen, weiß auch der Gegner. „Da ist es nicht so einfach, durchzukommen“, beschrieb GAK-Stürmer Daniel Maderner die knifflige Aufgabe.