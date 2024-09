Sieben Alpinisten in Not aus Klettersteig geborgen

Sieben Alpinisten sind bereits am Dienstag in einem Klettersteig im Tiroler Ginzling (Bezirk Schwaz) in eine Notlage geraten und von der Bergrettung geborgen worden. Sechs Frauen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren und ein 70-jähriger Mann waren trotz schlechter Wetterprognose in den Klettersteig „Nasenwand“ eingestiegen.