Erneut Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

Abschussverordnung tritt mit Montag in Kraft

Wie die Landesregierung in solchen Fällen reagiert, ist bekannt: Gemäß den gesetzlichen Vorgaben hat sie eine Abschussverordnung für einen Schadwolf erlassen. Diese wurde heute, Freitag, kundgemacht und tritt mit Montag, 16. September in Kraft. Sie gilt für die Dauer von acht Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern ausgehend vom Ort des Ereignisses. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert.