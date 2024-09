Vier Schulen in Meisterstück der Architektonik

„Das wird nie was . . . “

Detail am Rande: Wie die Stadtgemeinde in einer Aussendung freundlich-schnippisch formuliert, hatte die Landesrätin über eine ihrer anfänglichen Aussagen über das Projekt schmunzeln müssen: So viele Elemente baulich und betrieblich zusammenzufassen – „das wird nie was“, so ihre anfänglich vorsichtige Skepsis. Die Meinung änderte sich aber schnell: „Die wollen das wirklich durchziehen“, meinte sie damals wenig später. Und unter diesem Aspekt viel die Gratulation umso herzlicher aus . . .