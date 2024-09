Wo sich dicke Brummer durch enge Gasse quetschen

Ein Großbetrieb mitten in einer Siedlung kann prinzipiell für ein angespanntes Verhältnis zu Anrainern sorgen. Umso mehr, wenn bis zu 400 Lkw-Fahrten täglich dorthin genehmigt sind. Wenn dann noch die einzige Zufahrt durch eine schmale Sackgasse führt und Geschwindigkeitslimits nicht eingehalten werden, dann befinden wir uns direkt in Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha.