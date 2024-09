Trotz Regens: Aufsteirern in Graz findet statt!

Der Wettergott meint es heuer nicht gut mit den steirischen Brauchtumsfreunden: War es in den vergangenen Jahren meist strahlend schön, sind am kommenden Aufsteirern-Wochenende Regenschauer und Sturmböen prognostiziert. Nach einer Lagebesprechung am Vormittag mit Land und Veranstaltern steht aber fest: Mit geringfügigen Einschränkungen findet das Programm wie geplant statt, für Überdachungen auf einzelnen Plätzen wird gesorgt, die Almhütte der „Krone“ bietet dazu noch musikalische und kulinarische Köstlichkeiten. Also: warm anziehen und Regenschutz mitnehmen!