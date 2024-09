Millionen-Schub für das steirische Thermenland

Insgesamt gibt es in unserem Bundesland neun Thermen: Bad Loipersdorf, Bad Waltersdorf, Bad Blumau, Bad Radkersburg, Bad Gleichenberg, die H20-Therme in Bad Waltersdorf, Fohnsdorf und Bad Mitterndorf. Dazu kommen noch mit dem Asia Spa in Leoben, dem Heilmoorbad Bad Schwanberg und dem Narzissen Vital Resort in Bad Aussee drei weitere Spa-Zentren. Die sechs Thermen des Vulkanlandes allein sorgen für eine österreichweite Wertschöpfung in der Höhe von 291 Millionen Euro.