Hinteregger: „Jetzt sind gute Lösungen gefragt“

Platz eins führt über uns

Ich bin guter Dinge, dass wir wieder rasch in die Spur finden und zu unserem alten Spiel finden werden: Christoph Baumgartner sollte im Oktober bereits mit wesentlich mehr Spielpraxis zum Team stoßen, ein Konrad Laimer wird auch besser in Form kommen, Michael Gregoritsch vielleicht schon wieder zur Verfügung stehen. Eines ist für mich ohnehin klar: Platz eins in der Gruppe führt weiterhin über uns!