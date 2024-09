Der spannendste Zeuge blieb jede Antwort schuldig

Alles nochmal

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt, er muss so über die Bühne gebracht werden, als hätte es die beiden anderen Verhandlungen nicht gegeben. Es kommen erneut Polizisten und Gutachter zu Wort und am Montag wird zum dritten Mal die Psychiaterin Adelheid Kastner ihr Gutachten vortragen. Sie hatte der Angeklagten, die ihre zur Tatzeit strafunmündige Tochter bezichtigte, den lebensbedrohlichen Schnitt über den Hals des Vaters geführt zu haben, einen „kreativen Umgang mit der Wahrheit“ attestiert. Am Montag wird das Urteil erwartet.