Das Bundesliga-Finale ist erneut das große Ziel

Vor zwei Jahren holten die Inzinger Ringer sensationell den ersten Meistertitel in der 1. Bundesliga nach Tirol. Vergangene Saison mussten sie sich dann Rekordmeister Wals nach einem Remis in Wals daheim klar geschlagen geben. Für die am Samstag startende neue Saison peilt der RSC Inzing bereits das vierte Finale in Folge an. „Die Halle ist schon reserviert“, nickte Obmann Klaus Draxl.