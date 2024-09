Neue Grazer Kinderkrippe nimmt Pionierrolle ein

Nach fünf Absagen endlich Platz bekommen

Helle, freundliche Räume, ein grüner Innenhof mit Hügel, drei Pädagoginnen, vier Betreuerinnen, je eine Sozialarbeiterin und Erziehungswissenschafterin: Das sind die Eckpunkte der Mikado-Kinderkrippe. Im Dezember 2023 eröffnet, geht man nun in den Vollbetrieb über. Zwei Gruppen gibt es und bald in jeder von ihnen zwei behinderte Kinder. In einem Fall hatten die Eltern davor eben fünf Absagen erhalten.