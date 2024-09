Zum Saisonfinale hat Posch den 6000er im Visier

„Körperlich bin ich topfit und hellwach“, verrät Isabel Posch, die am Donnerstag in der Früh von Zürich nach Bordeaux abhebt, um beim Decastars-Meeting in Talence ihren letzten Siebenkampf der Saison zu bestreiten. „Mental spüre ich aber, dass die Saison schon sehr lange geht.“ Dennoch hat sich Vorarlbergs Rekordmehrkämpferin einiges für das Traditionsmeeting im Westen Frankreichs vorgenommen.