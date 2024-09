Holiday on Ice – Die größte Eisshow der Welt

Liebe kennt keine Grenzen

Lassen Sie sich in eine Welt entführen, in der die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen. ‘No Limits‘ erzählt spielerisch eine mitreißende Lovestory, die Sie auf eine fesselnde Heldenreise zwischen unbekannten Welten mitnimmt. Von der ersten bis zur letzten Sekunde werden Sie in den Bann dieser einzigartigen Show in der Wiener Stadthalle gezogen.