Neonazi-Lied vor Tiroler Einkaufstempel abgespielt

Vor einem Einkaufszentrum in Kufstein ertönte am 6. Mai ein Lied einer deutschen Neonazi-Band, das sorgte bei Passanten für einiges Aufsehen. Das Ganze kam von offensichtlich angeheiterten Männern, die einen Bluetooth-Lautsprecher dabei hatten. Im Raum stand später, dass auch eine Parteitags-Rede von Adolf Hitler abgespielt worden sei. Beim Lied gegen Türken habe er sogar den Text verstanden, sagte ein Polizist als Zeuge. „Es war so laut, dass ich es bis in die Toilette deutlich hören konnte“, gab er beim Prozess nun an.