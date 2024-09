„So etwas habe ich in 17 Jahren nicht erlebt“

Eigentlich war es ein harmloses Foul. Ich hätte nie gedacht, dass es dann so eskalieren könnte“, erzählt Schiedsrichter Benjamin Karagic von dem Moment im Spiel zwischen Bizau und Schwarzenberg, der ein eh schon ruppiges Bregenzerwälderderby in eine ganz ungute Richtung kippen ließ. „Ich habe den Vorfall an der Seitenlinie nicht gesehen. Aber als mir mein Assistent gerufen hat und ich rausgelaufen bin, lag da ein blutender Mann am Spielfeldrand, der auch kurz bewusstlos war.“