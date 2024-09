Diese singenden Brüder begeistern sogar Ed Sheeran

Die Nummer „Dinner on table“, die von einer aufregenden Beziehung handelt, der man sich nicht entziehen kann, entstand etwa in Kooperation mit Österreichs Songcontest-Teilnehmerin Teya Spiric. Mitgeschrieben haben auch Benji Alasu und Pele Loriano, die am heurigen ESC-Siegersong beteiligt waren. „Desert in the rain“ wiederum entwickelten die Greiters mit Grammy-Nominee und Billboard-#1-Songwriter Jeff Franzel in New York.