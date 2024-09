Große Zufriedenheit bei Vorarlbergs Lehrlingen

Vorarlberg und die Lehre – das passt einfach. In keinem anderen Bundesland genießt die duale Ausbildung einen derart hohen Stellenwert, wer im Ländle einen Lehrabschluss in der Tasche hat, muss sich in der Regel keine Sorgen um einen Job machen. Das gute Image hat zur Folge, dass sich nach wie vor knapp die Hälfte der 15-Jährigen für die Lehre entscheiden.