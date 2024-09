Schuldfrage nach tragischen Bim-Unfällen in Graz

Zwei tödliche Unfälle mit einer Straßenbahn in Graz binnen weniger Wochen: Am 7. August wurde ein siebenjähriger Bub bei der Haltestelle Steyrergasse von einer Bim überfahren, er verstarb wenige Tage später im LKH – und am 3. September stürzte ein 37-Jähriger am Hauptplatz in eine abfahrende Garnitur der Linie 5, kam unter die Räder und verstarb an Ort und Stelle.