Aus einer alten Schule wurde eine Luxuspension

Eingebettet in das satte Grün der südsteirischen Weinberge liegt die liebevoll renovierte Frühstückspension „The Old School Guesthouse“. Sie vereint modernen Luxus mit historischem Charme, denn bis 2012 drückten hier in der Volksschule in einer Mehrstufenklasse die Kinder der Umgebung die Schulbank.