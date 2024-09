74.400 Kinder starten, aber es gibt Baustellen

Der Zauber des Neuen sorgt in Salzburg gerade bei 5540 Taferlklasslern für viel Aufregung. Zurück in die Direktionen und an die Tafeln geht es heute auch für 9000 Lehrkräfte. An einigen Standorten laufen parallel noch Baumaschinen: Bei der Volksschule Annaberg entsteht ein Zubau für die Kinder aus dem Ortsteil Lungötz. Ab Herbst 2025/26 werden alle hier gemeinsam unterrichtet. Im Gebäude in Lungötz entsteht dann ein Kindergartenzentrum. „Wir freuen uns auf den Start und hoffen, dass der Zubau gut gelingt“, so Bettina Spannberger, Direktorin in Annaberg.