Studierende hilft: „Der Start fällt so leichter“

Kaum eine angehende Lehrerin kann so viel Praxis vorweisen wie Viktoria Karner aus St. Michael: Sie steht schon seit ihrem zweiten Semester an der Pädagogischen Hochschule auch im Klassenzimmer. „Es war immer großes Vertrauen von Seiten der Direktion da“, erzählt sie, gut aufgenommen worden zu sein. Auch viele ihrer Studienkollegen seien schon ins Lehrersein eingetaucht. „Ohne Job wird es bei den hohen Kosten in Salzburg sonst finanziell schwierig.“