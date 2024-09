Schüsse auf Polizisten ++ Olympia-Läuferin tot

Ein 18-jähriger Österreicher mit bosnischen Wurzeln hat am Donnerstagvormittag in München auf Polizisten geschossen. Diese töteten den Angreifer. Im Frühjahr 2023 gab es in Salzburg eine Anzeige wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, weil auf seinem Handy Propagandamaterial der Terrormiliz IS gefunden worden ist. Er galt aber nicht als sogenannter Hochrisiko-Gefährder. Das Verfahren wurde eingestellt. Die Tat geschah am 52. Jahrestag des Olympia-Anschlags vom 5. September 1972. Damals nahmen palästinensische Terroristen mehrere israelische Sportler als Geiseln.