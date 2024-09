„Sehe keinen Grund, sich von AfD zu distanzieren“

Die AfD feierte bei den Landtagswahlen im ostdeutschen Sachsen und Thüringen am Sonntag historische Erfolge. Underdessen wurden hierzulande die Rufe in der Politik lauter, die FPÖ solle sich von der AfD distanzieren – weil diese etwa in Sachsen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. „Ich wehre mich vehement gegen diese Schublade und gegen den Begriff Rechtsextremismus, weil das sind Leute, die die die freiheitliche Verfassung, das Grundgesetz umkippen wollen, zugunsten eines autoritären Systems.“