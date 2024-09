Lkw in Vollbrand: Kilometerlanger Stau als Folge

Ähnlicher Fall in Kärnten

Am Mittwochabend geriet auch in Kärnten auf der Südautobahn (A2) ebenfalls ein Lkw in Brand. Das bereits am Pannenstreifen abgestellte Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei stellte demnach als mögliche Brandursache einen technischen Defekt am Fahrzeug fest.