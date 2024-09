Offiziell! Weltmeister Hummels wechselt zu AS Rom

Erste Auslandsstation

Die Entscheidung ist auf die AS Roma gefallen. Für Hummels ist es zudem die erste Auslandsstation in seiner Karriere. Bislang hat er nur für Dortmund und den FC Bayern in der deutschen Bundesliga seine Schuhe geschnürt. Insgesamt absolvierte der Innenverteidiger 442 Bundesligaspiele (33 Tore) und 90 Champions-League-Partien (5 Tore).