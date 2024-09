Altstadt-Anrainer zittern vor Bahn-Erschütterungen

Auch heute hat der pensionierte Magistratsbeamte Angst um den Bestand des UNESCO-Weltkulturerbes. Genauso wie 22 Hauseigentümer auf der rechten Altstadtseite – von der Lederergasse, am Platzl bis zur Linzergasse. An vorderster Front stehen Moritz Schliesselberger, Inhaber des ältesten Geschäfts in der Stadt Salzburg und Miteigentümer eines 800 Jahre alten Hauses, und sein Nachbar Dieter Hofer, Miteigentümer eines 1365 erstmals erwähnten Gebäudes.