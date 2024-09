Rebel Wilson sagt Ja auf romantischem Sardinien!

Es ist Zeit

Ein Insider sagte gegenüber „DailyMail.com“: „Rebel will nicht länger warten, sie ist glücklich, diesen Monat zu heiraten, weil sie sehr in Ramona verliebt ist und sie heiraten möchte. Es wird eine kleine Zeremonie im engsten Freundes- und Familienkreis sein, und auch sehr elegant. Außerdem hat sie in letzter Zeit so viel schlechte Presse gehabt, dass sie zur Abwechslung gerne etwas nette Presse empfangen würde.“