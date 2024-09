Landesrätin bringt Gegendarstellung zum Au-Kauf

Landesrätin Gutschi (ÖVP) wehrt sich jetzt in einer 47-seitigen Gegendarstellung an den Landesrechnungshof. „Das ist kein Phantasiepreis“, so Gutschi. Der mit Gutachten hinterlegte Wert von rund sieben Euro pro Quadratmeter sei „hoch, aber nicht zu hoch“, heißt es in der Stellungnahme, die am Montag an den Landesrechnungshof übermittelt wurde. Gutschi ist überzeugt, dass „alle Vorwürfe entkräftet werden können“.