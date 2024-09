Ex-Bulle Szoboszlai „lächerlich & unprofessionell“

„Macht nur Mist“

Die Aktion des ehemaligen Salzburgers sei äußerst unprofessionell gewesen, auch Gary Neville schloss sich der Kritik an. „Er macht da nur Mist. Dafür sollte er vom Rest seiner Mannschaftskameraden bestraft werden. Das ist eine Frechheit. Wenn man so etwas im Training macht, würde man eine Standpauke bekommen, er macht es in einem Spiel in Old Trafford“, so der ehemalige United-Profi (400 Spiele für die „Red Devils“).