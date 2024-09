Unfall in Klöch: LKW verlor 15.000 Liter Bitumen

Zu einem äußerst heiklen Zwischenfall kam es am Montagnachmittag im südoststeirischen Klöch: Gegen 14.30 fuhr ein 25-jähriger Lkw-Lenker zu einem Lagerplatz am Klöchberg. Im Schlepptau hatte er einen Anhänger mit einem gefüllten Bitumen-Tank. Um diesen am Firmengelände abzustellen, fuhr der junge Mann eine enge Linkskurve.