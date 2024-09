Mehr Arbeitslose, Lehrlinge dringend gesucht

Mit Stichtag 31. August waren in Tirol insgesamt 12.191 Personen arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 1693 Betroffene bzw. 16,1 Prozent mehr, berichtete das AMS am Montag. Verkehrte Welt: Trotz steigender Beschäftigung wächst die Zahl der Arbeitssuchenden weiter an. Prekär die Lage auch am Lehrlingsmarkt.