Wegen Bayern-Trikot: Attacke auf Kumpel von Alaba

Statement von Nürnberg

Doch es wurde noch schlimmer. „In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem körperlichen Angriff auf einen unserer U23-Spieler gekommen. Mit dem Auflauern vor der Haustür am frühen Abend sowie dem körperlichen Angriff einige Stunden später in der Nacht haben die Personen jegliche Grenzen überschritten“, vermeldete der 1. FC Nürnberg am Sonntag. Die Tat sei „offenbar eine Reaktion darauf, dass sich der Spieler drei Tage zuvor in einem Bayern-Trikot in den sozialen Netzwerken gezeigt hat. Das Foto wurde kurz nach der Veröffentlichung wieder gelöscht, der Spieler hat zudem öffentlich um Entschuldigung gebeten.“