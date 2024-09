Wespenstich: Samariter retten Nationalrat

Eine nette Zeit bei Bekannten endete mit einem Notarzteinsatz! Der Nationalrat war am 4. August bei Freunden, als ihm plötzlich eine Wespe in den Mund flog und Schroll ins sogenannte Gaumenzäpfchen stach. „Es war damals so um 18 Uhr“, erinnert er sich. Nur der raschen Hilfe des Notarztes und des Samariterbundes Persenbeug, die ihn erst versorgten und dann in die HNO-Abteilung des Krankenhauses St. Pölten brachten, verdankt der 56-jährige SPÖ-Spitzenpolitiker, dass nichts Schlimmeres passiert ist.