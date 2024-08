Hier trägt Ronaldo sieben Millionen Euro mit sich

33 Karat

Es geht aber noch teurer. Cristianos Ansteck-Brosche an seinem Sakko-Revers soll die Kleinigkeit von flockigen 3,8 Millionen Pfund, also viereinhalb Millionen Euro, kosten. Das gute Stücke aus dem Hause Akh Ba Ka Messika (vermutlich auch nicht überlebensnotwendig, die Marke zu kennen) besticht „Sun“-Recherchen zufolge durch einen 33-Karat-Diamanten, geschliffen aus einem 110-Karat-Rohstein in Botswana.