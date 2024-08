Ausbaufähiger Wasserspaß in der Linzer Innenstadt

Kids lachen, quietschen und schreien

So hörte man auch beim gestrigen „Krone“-Lokalaugenschein schon von weitem das pure Vergnügen, das dort derzeit vorherrscht. Die Kids lachen, quietschen und schreien, wenn sie durch die Wasserstrahlen laufen oder sie von den Spritzdüsen getroffen werden. Und nicht nur deshalb ist der einhellige Tenor bei Mamas, Papas, Omas und Opas, dass das Wasserspektakel eine tolle Attraktion in der Stadt darstellt, die in Linz bisher noch gefehlt hat und eventuell auch an weiteren Standorten im Stadtgebiet durchaus Sinn machen würde.