„Das schönste Ventil, um Emotionen frei zu lassen“

Trotz der sportlichen Erfolge gibt es auch einige Herausforderungen, vor allem in der Hallenthematik.

Wir haben von der Stadt Linz eine schön umgebaute Halle in Kleinmünchen erhalten, das ist gelungen. Mit den Steelvolleys, die vor uns trainieren, haben wir eine Einschränkung. Daher fehlen uns Trainingszeiten, die Stadt bemüht sich, und versucht Zeiten in anderen Schulen zu finden. Was nichts an der Tatsache ändert, dass wir zu wenige Hallen haben. Am meisten spüren wir das im Nachwuchs.