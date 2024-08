Sporttalente holten bei Racketlon-WM Medaillen

Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis – in diesen vier Disziplinen müssen sich Racketlon-Sportler matchen. Vor Kurzem ging die Weltmeisterschaft im Schlägervierkampf in Rotterdam über die Bühne. Mit in den Niederlanden dabei waren auch die Sam-Brüder Leon, Robin und Romeo aus Reisenberg im Bezirk Baden. Sein Ballgefühl stellte Romeo beim U14-Finale unter Beweis und holte den Titel nach Österreich. Sein Gegner war definitiv kein Unbekannter – denn er stand seinem Zwillingsbruder Robin gegenüber. Dieser kann sich nun immerhin mit der Silbermedaille trösten.