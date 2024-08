Attacke auf Ehepaar: Angreifer jetzt in U-Haft

Der Mann sei am Montag offenbar erneut in einer Wohnanlage herumgeschlichen und habe „auffälliges Verhalten“ gezeigt, so Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Donnerstagvormittag wurde der 21-jährige Verdächtige festgenommen. „Am Freitag hat das Landesgericht Untersuchungshaft verhängt“, so Mayr weiter. Zudem wurde ein psychiatrisches Gutachten angeordnet.