„Als wären sie BL-Manager“: Matthäus legt nach

Neben Reklamationen der Mütter und Väter, ihre Kinder würden zu wenig oder auf der falschen Position spielen, sollen die Eltern zudem gegenseitig aufeinander losgegangen sein. „Ich könnte WhatsApp-Verläufe zeigen, in denen üble Beleidigungen und Anschuldigungen von der übelsten Sorte fielen. Es ging nur noch um Neid und gegenseitige Eifersucht. Als Trainer bist du da fassungslos. Es sollte doch um Spaß gehen für die Kinder. Am Ende ist mir dann als Trainer der Spaß genommen worden“, so Matthäus.