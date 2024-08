Unwetter: Mure riss Brücken mit, Tal gesperrt

Erneut kam es in der Arlbergregion in Tirol zu einem heftigen Unwetter. Betroffen war diesmal insbesondere die Gemeinde Pettneu: Bei einem Murenabgang im Malfontal am Donnerstagabend wurden offenbar mehrere Brücken mitgerissen. Das Tal ist aktuell gesperrt. Übernachtungsgäste einer Hütte müssen auf der anderen Bergseite absteigen.