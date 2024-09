Adam Sandler ist das neue Modevorbild der Gen Z

Gen Z liebt den „Sandlercore“

Doch was macht den Style des Komikers aus? Am liebsten trägt Sandler Baggy-Basketball-Shorts oder Trainingshosen und viel zu weite, oft bunt gemusterte T-Shirts, dazu Tennissocken und Sneakers. Aber gerade Looks wie dieser machen Sandler zum Modevorbild, weshalb sein Style unter dem Titel „Sandlercore“ zum Trend wurde.