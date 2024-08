Pause: Rüdiger fehlt im deutschen Teamkader

Offen ist noch, wer Nachfolger von Kapitän Gündogan wird. Klarer Favorit ist Joshua Kimmich. Nagelsmann wird die Entscheidung vermutlich am Montag verkünden, wenn er den Kader knapp neun Wochen nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien wieder im Teamquartier in Herzogenaurach versammelt. Deutschland spielt am 7. September in Düsseldorf gegen Ungarn und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande.